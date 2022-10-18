وأوضحت المؤسسة أن بطولة كأس حكام الفيفا تأتي في إطار الاستعدادات الخاصة بالحكام المشاركين في كأس العالم، التي تحتضن دولة قطر منافساتها بدءاً من العشرين من نوفمبر المقبل على أن تقام خلال الفترة من العاشر من نوفمبر وحتى السادس والعشرين منه فوق ملاعب نادي قطر، وبمشاركة اثني عشر نادياً.

