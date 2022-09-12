الإعلان عن الإصدار السابع من طوابع البريد الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ September 12, 2022 15:52 2:51 دقيقة أعلنت الشركة القطرية للخدمات البريدية عن الإصدار السابع من طوابع البريد الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، والذي يضم اثـنين وثلاثين طابعًا فرديًا لدول المنتخبات المُشاركة في البطولة. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة ألكاراث استلهم العزيمة والإصرار من ريال مدريد 0:59 دقيقة مشروع تجميل الدوحة للحفاظ على الهوية القطرية 2:51 دقيقة طوابع فردية لدول المنتخبات المشاركة في المونديال 1:45 دقيقة سارة عصام تشيد بملاعب مونديال قطر 2022 0:41 دقيقة كانتي يرفض العرض الأول من تشلسي لتجديد عقده 0:55 دقيقة توخيل يبدي حزنه بعد انتهاء تجربته مع تشلسي 0:39 دقيقة وولفرهامبتون يعلن التعاقد مع دييغو كوستا 0:50 دقيقة عودة حكيم زياش إلى تشكيلة المنتخب المغربي 0:31 دقيقة رابطة كرة القدم الإنكليزية تعلن عودة المنافسات 0:57 دقيقة إطلاق بطولة مشوّقة للمشجعين خلال كأس العالم