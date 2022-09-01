الإعاقة البصرية لم توقف شغف الطفل بيدرو للكرة من قبل beIN SPORTS September 1, 2022 15:22 3:30 دقيقة الإعاقة البصرية لم توقف شغف الطفل بيدرو الذي اخترع ألبوم صور يُمكّن ذوي الإعاقة البصرية من التعرف على أسماء اللاعبين والمنتخبات المشاركة في مونديال قطر. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة آخر أخبار الميركاتو الصيفي 3:30 دقيقة الإعاقة البصرية لم توقف شغف الطفل بيدرو للكرة 0:48 دقيقة مباراة ودية ثالثة للمنتخب المغربي في معسكر إسبانيا 3:19 دقيقة الركراكي يسعى للنجاح في مهمته الجديدة 2:36 دقيقة مانشستر يونايتد يأمل مواصلة انتصاراته 0:37 دقيقة إنديبنديينتي يقطع نصف الطريق نحو النهائي 0:44 دقيقة فلامينغو يضع قدماً في نهائي كوبا ليبيرتادوريس 0:40 دقيقة تقارير - برشلونة يتفق مع تشيلسي بخصوص أوباميانغ 0:33 دقيقة مانشستر سيتي يضم السويسري أكانجي من دورتموند 1:30 دقيقة ستيف كير في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS