رؤساء لجان ٍ دولية، وكتابٌ وإعلاميون وتقارير صحفية، عبرت عن حجم الإنجاز الذي تحقق منذ فوز دولة قطر بشرف استضافة الحدث العالمي، وأشادوا بحرص الدولة المضيفة على تقديم نسخة استثنائية، كما طالت الإشادة شبكة قطر لقادة المشجعين معتبرين أنها ستخلقُ أجواء حماسية خلال المباريات.

