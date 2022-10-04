ويقع المركز في صالة علي بن حمد العطية بمنطقة السد ويضم فريق عمل متخصصا لمساعدة المشجعين، والإجابة على استفساراتهم حول بطاقة هيّا وذلك من أجل تعزيز تجربة المشجعين وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من دعم وحلول ملائمة لأية مشكلة قد تواجههم سواء في الفترة التي تسبق انطلاق المونديال أو خلال منافساته.

