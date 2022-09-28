وقالت اللجنة إن المركز سيعمل على توفير الحلول التي تتيح للمشجعين الاستمتاع بتجربة سلسة خلال منافسات المونديال.

ويقع المركز في صالة علي بن حمد العطية بمنطقة السد في الدوحة، ويضمّ فريق عمل متخصّص لمساعدة المشجعين والإجابة على استفساراتهم حول بطاقة هيّا.

وسيتمكن المشجعون من طباعة بطاقات هيّا الخاصة بهم عند زيارة المركز علماً أن طباعة البطاقة ليست إجبارية.

وسيستقبل مركز خدمات هيّا المشجعين من السبت إلى الخميس من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وفي أيام الجمعة من الثانية ظهراً وحتى العاشرة مساءً وذلك اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل حتى الثالث والعشرين من يناير 2023.