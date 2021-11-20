استاد 974... فكرة تصميم فريدة ومثال يحتذى به في فضاء الاستدامة من قبل beIN SPORTS November 20, 2021 18:35 2:19 دقيقة تتحدث السيدة موزة الحرمي مديرة التصميم باللجنة العليا للمشاريع والإرث عن فكرة تصميم استاد 974 سابع استادات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ اكتمالاً. كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي استاد 974 -آخر الفيديوهات 2:25 دقيقة ماذا تريد أن تعرف عن استاد 974 المونديالي؟ 0:54 دقيقة ميسي يفتتح بنك أهدافه في الدوري الفرنسي 9:33 دقيقة الإعلان عن جاهزية استاد لوسيل 2:19 دقيقة استاد 974... فكرة تصميم فريدة ومثال للاستدامة 6:00 دقيقة واتفورد يقسو على مانشستر يونايتد 1:01 دقيقة الإعلان عن جاهزية استاد 974 المونديالي 0:40 دقيقة كأس العرب: 23 لاعباً في قائمة الفراعنة 0:29 دقيقة هاميلتون أول المنطلقين في جائزة قطر الكبرى 0:46 دقيقة سيدات إسبانيا يتوجن بلقب بطولة العالم للبادل 0:24 دقيقة حرمان لايبزيغ من جماهيره على ملعبه