استاد لوسيل يحتضن فعالية برنامج التوجيه المهني للمتطوعين من قبل beIN SPORTS September 2, 2022 18:27 3:09 دقيقة يحتضن استاد لوسيل المونديالي فعالية برنامج التوجيه المهني للمتطوعين حيث ستكشف اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن فريق المتطوعين المشاركين في تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات تقارير إخبارية اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة بيدرسون يفوز بالمرحلة الثالثة عشرة لطواف إسبانيا 0:51 دقيقة أنشيلوتي يؤكد صعوبة مواجهة ريال بيتيس 3:09 دقيقة الكشف عن برنامج المهام لمتطوعي مونديال قطر 0:55 دقيقة غاراش يحرز ذهبية سباق 800 متر سباحة حرة 0:32 دقيقة أندرلخت يضمّ البلجيكي يان فيرتونن إلى صفوفه 3:58 دقيقة حضور قوي لأندية لندن في سوق الانتقالات 2:39 دقيقة الصحافة الإيطالية تثني على ميركاتو نابولي وروما 3:32 دقيقة نشاط لافت للأندية الفرنسية في الميركاتو 0:54 دقيقة رحلات إضافية للخطوط الجوية الكويتية خلال المونديال 0:59 دقيقة إطلاق بوابة قطر الإعلامية لتغطية فعاليات المونديال