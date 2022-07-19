وأعلنت مؤسسة دوري النجوم عن تعديل على جدول مسابقة الدوري لموسم 2022-2023 حيث ستفتتح المسابقة بلقاء المرخية والسد على استاد خليفة الدولي يوم الاثنين الأول من آب/أغسطس، فيما سيلتقي أم صلال والأهلي على استاد الجنوب في اليوم ذاته.

وسيشهد الأسبوع الأول إقامة مواجهة العربي وقطر على استاد الثمامة والغرافة والسيلية على استاد خليفة الدولي يوم الثلاثاء 2-8-2022 فيما سيستضيف استاد الجنوب مواجهة الدحيل والوكرة يوم الأربعاء 3-8 والذي سيشهد أيضاً إقامة لقاء الريان والشمال على استاد الثمامة.

وتقرر أن يستضيف استاد لوسيل المونديالي مباراة العربي والريان ضمن المرحلة الثانية من دوري نجوم قطر يوم الخميس الحادي عشر من آب/أغسطس القادم.

ومن المنتظر أن تكون مواجهة ديربي العربي والريان، هي الأولى التي تقام في استاد لوسيل المونديالي، أكبر ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022™ والذي من المفترض أن يستضيف المباراة النهائية، حيث يتسع لثمانين ألف متفرج. وبذلك سينضم استاد لوسيل إلى بقية الملاعب السبعة الأخرى المستضيفة للمونديال والتي سبق لها أن استضافت مباريات وفعاليات مختلفة.