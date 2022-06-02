وقلدت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير استاد الثمامة بالشهادة الرفيعة في مقر الاستاد، الذي تمت فيه مراعاة مقاييس الجودة, وصداقة البيئة منذ مراحل التصميم مروراً بالإنجاز ووصولاً إلى التسليم ليستحق الدرجة الأولى من فئة الخمس نجوم في التصميم والبناء، كما حصد تصنيف الدرجة الأولى في إدارة التشييد متجاوزاً متطلبات الفيفا المحددة بأربعة نجوم.

