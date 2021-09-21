استاد الثمامة... تصميم يعبر عن التراث القطري والعربي من قبل beIN SPORTS September 21, 2021 16:08 1:47 دقيقة روى المهندس المعماري القطري إبراهيم الجيدة قصة تصميم استاد الثمامة أحد الاستادات الثمانية التي ستحتضن كأس العالم FIFA قطر 2022™. معبراً عن فخره بأنه قد استوحى التصميم من التراث القطري والعربي. مقابلات تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 1:47 دقيقة استاد الثمامة... تصميم يعبر عن التراث القطري 0:53 دقيقة ليفربول يواجه نوريتش مجدداً 0:37 دقيقة الإصابة تحرم سان جيرمان من خدمات ميسي أمام ميتز 0:56 دقيقة مانشستر سيتي يستهل حملته بمواجهة ويكومب ووندررز 0:41 دقيقة انسحاب رادوكانو من بطولة شيكاغو المفتوحة 0:48 دقيقة سبيناتزولا يأمل في العودة إلى الملاعب خلال 75 يوما 1:06 دقيقة فيدرر يُشيد بدجوكوفيتش 0:42 دقيقة الحكم الأسترالي جاريد غيليت يدخل تاريخ البريميرليغ 0:32 دقيقة أتليتيكو مدريد ينشد العودة إلى سكة الانتصارات 0:27 دقيقة طرح تذاكر نهائي كأس أمير دولة قطر