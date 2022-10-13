أكد محمد نبيل العطوان مدير إدارة المرافق في استاد 974 أحد ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022™ أن تنفيذ استادات كأس العالم اعتمد على عناصر الابتكار من خلال التصاميم التي تعكس تاريخ المنطقة والثقافة العربية والقطرية مع مراعاة تطبيق المفاهيم الرئيسية من الاستدامة والإرث.

وسلط العطوان الضوء على الابتكارات التي عرفتها ملاعب البطولة المرتقبة من خلال استعراض ٍ لكل ملعبٍ على حدة وقدراته الاستيعابية وعمليات الاستدامة والإرث التي سيتركها كل استاد من خلال اسهاماته سواء في خدمة المجتمع المحلي القطري أو الخارجي خصوصا في ظل تقليص عدد مقاعد بعض الملاعب بعد كأس العالم.

وأضاف العطوان أن الاستادات الثمانية صممت للمستقبل من خلال توفر كل ملعب على أحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة في مختلف المجالات، والتقنيات المبتكرة كتقنية التبريد وتقنيات الاتصال وغيرِها إلى جانب الإرث الذي وصفه بأنه سيبقى حجرَ الأساس في مشاريع كأس العالم FIFA قطر 2022™.

