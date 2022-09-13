وتناولت جلسات المنتدى في نسخته الأولى عدة مواضيع على رأسها حقوق الإنسان في مونديال قطر واحترام التنوع الثقافي مقابل احترام قيم وعادات البلد المنظم كما تناولت الجلسات التي امتدت على مدار يومين احترام حقوق الانسان خلال الضبط السلوكي الفردي والجماعي من قبل سلطات إنفاذ القانون خلال المونديال.
اختتام جلسات المنتدى الوطني لحقوق الإنسان خلال المونديال
وتناولت جلسات المنتدى في نسخته الأولى عدة مواضيع على رأسها حقوق الإنسان في مونديال قطر واحترام التنوع الثقافي مقابل احترام قيم وعادات البلد المنظم كما تناولت الجلسات التي امتدت على مدار يومين احترام حقوق الانسان خلال الضبط السلوكي الفردي والجماعي من قبل سلطات إنفاذ القانون خلال المونديال.
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