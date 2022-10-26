إيمانويل أمونيكي يطالب المنتخبات الإفريقية بالاستفادة من أخطاء المشاركات السابقة من قبل beIN SPORTS October 26, 2022 15:26 0:57 دقيقة قال نجم الكرة النيجيرية السابق إيمانويل أمونيكي إن على المنتخبات الإفريقية الاستفادة من أخطاء المشاركات السابقة، لتحقيق إنجاز أكبر في كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة خسارة الثنائي المصري حسام ومرزوق في الدور الأول 0:47 دقيقة أخبار سارة للمنتخب الياباني قبل "قطر 2022™" 0:57 دقيقة تعرف على ما قاله أمونيكي للمنتخبات الإفريقية 0:50 دقيقة السنغال ترصد ميزانية لإعداد منتخبها لـ" قطر 2022™" 0:47 دقيقة الوحدات يؤكد تمسكه بقرار الانسحاب 0:43 دقيقة تدشين 22 كتاباً حول قطر 2022™ والرياضة في قطر 0:50 دقيقة أسباير زون مستعدة للمساهمة باستضافة قطر 2022™ 0:18 دقيقة تن هاخ يتحدّث عن وضعية الفرنسي فاران 0:52 دقيقة تمثـال شمعي جديد لزين الدين زيدان 3:17 دقيقة أتليتيكو مدريد يستضيف باير ليفركوزن