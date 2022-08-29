إنفانتينو كان في زيارة إلى كوستاريكا على هامش المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات تحت عشرين عاما وأوضح أن قرار تقديم موعد انطلاق مونديال قطر يوما واحدا انبثق من حرص الاتحاد الدولي على احترام تاريخ البطولة مشددا على موضوع السلامة والأمن بين الجماهير خلال أحداث كأس العالم في قطر.
إنفانتينو يوضح سبب تقديم موعد مباراة افتتاح المونديال
إنفانتينو كان في زيارة إلى كوستاريكا على هامش المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات تحت عشرين عاما وأوضح أن قرار تقديم موعد انطلاق مونديال قطر يوما واحدا انبثق من حرص الاتحاد الدولي على احترام تاريخ البطولة مشددا على موضوع السلامة والأمن بين الجماهير خلال أحداث كأس العالم في قطر.
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