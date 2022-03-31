إنفانتينو يفتتح كونغرس الفيفا ويشيد بمونديال قطر من قبل beIN SPORTS March 31, 2022 11:13 3:19 دقيقة افتتح جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كونغرس الفيفا الثاني والسبعين الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة كما أشاد بمونديال قطر متوقعاً نسخة استثنائية في تاريخ نهائيات كأس العالم. تقارير إخبارية جاني إنفانتينو كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 8:54 دقيقة الذوادي يشير إلى إشادة المنظمات العالمية بجهود قطر 25:52 دقيقة إنفانتينو: فيفا لم تقترح إقامة كأس العالم كل سنتين 3:19 دقيقة إنفانتينو يفتتح كونغرس الفيفا ويشيد بمونديال قطر 5:59 دقيقة كلمة مميزة لرئيس الوزراء القطري خلال كونغرس الفيفا 1:05 دقيقة كل ما تود معرفته عن موعد قرعة كأس العالم 4:32 دقيقة سيدات سان جيرمان إلى نصف النهائي على حساب بايرن 0:58 دقيقة كاكا وكاسياس يتحدثان عن الكرة الرسمية لمونديال قطر 1:48 دقيقة الخاطر: رفع أعلام المنتخبات المتأهلة لها طعم مميز 5:21 دقيقة سيدات برشلونة إلى نصف نهائي دوري الأبطال 0:45 دقيقة ليبرون وغالان إلى ربع نهائي بطولة أريدُ قطر الكبرى