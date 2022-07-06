إنفانتينو يشيد باستضافة قطر لكأس العالم July 6, 2022 16:18 1:09 دقيقة أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو أن احتضان دولة قطر لكأس العالم سيكون حدثاً استثنائياً مضيفاً أن الجماهير ستكون شاهدة على كسر الأرقام القياسية من حيث متابعة المباريات. تقارير إخبارية جاني إنفانتينو كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 2:39 دقيقة اتفاقيات إعلامية جديدة مع جولة باريس برميير بادل 1:49 دقيقة انطلاق تحضيرات باريس سان جيرمان للموسم الجديد 3:30 دقيقة تحديات كبيرة تنتظر غالتييه مع باريس سان جيرمان 1:09 دقيقة إنفانتينو يشيد باستضافة قطر لكأس العالم 2:22 دقيقة بطولة أوروبا للسيدات تتأهب للانطلاق 0:33 دقيقة ديربي الوداد والرجاء بدون حضور جماهيري 1:41 دقيقة إنترناسيونال يتقدم بقوة في كوبا سود أميريكانا 0:26 دقيقة برشلونة سيواجه بوماس المكسيكي في كأس جوان غامبر 0:31 دقيقة فالنسيا يخوض أول حصة تدريبية تحت إشراف غاتوزو 1:32 دقيقة كورينثيانس يصعد إلى ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس