وأشار إنفانتينو إلى "أحاسيس كثيرة تراودني حيال حقيقة أن كأس العالم سيحدث، وقد أصبح واقعاً ملموساً، هذا مهم لقطر ولكل العرب حتى يبينوا للعالم أن العرب لديهم كرم الضيافة ولديهم كل مقتضيات الاحتفال".

وتابع رئيس الفيفا: "بإمكاني القول إنه من خلال معرفتي بتنظيم المهرجانات الرياضية الكبيرة، لم أر شيئاً شبيهاً بهذا الشيء، لقد انتهت دولة قطر من تجهيز كل الملاعب تقريباً، هي ملاعب لا ثانٍ لها من الطراز العالي".

وتابع: "في الوقت الراهن نحن نركز على الأمور التشغيلية، لكي نبيّن للجميع أن هناك رفاهية كبيرة تنتظرهم وأن التجربة ستكون مثرية لكل الجماهير في دولة قطر".