إنفانتينو: دولة قطر ستنظم أفضل نسخة من كأس العالم من قبل beIN SPORTS October 17, 2022 15:38 5:17 دقيقة قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو إن دولة قطر ستنظم أفضل نسخة من كأس العالم، وذلك في كلمة مصورة له عرضت في مؤتمر صحفي للفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالتزامن مع بقاء شهر على انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:20 دقيقة جائزة الكرة الذهبية...كل الأنظار تتجه إلى باريس 0:48 دقيقة مخاوف من غياب جوتا عن المشاركة في كأس العالم 0:52 دقيقة مؤسسة الجيل المبهر تواصل جهودها للتأثير الإيجابي 0:52 دقيقة إطلاق حملة لرفع الوعي لدى أصحاب العمل والعمال 11:43 دقيقة ناصر الخاطر: "من المتوقع قدوم 12300 إعلامي" 9:03 دقيقة كولن سميث: الفيفا فخور بما قدمته دولة قطر 5:17 دقيقة إنفانتينو: دولة قطر ستنظم أفضل نسخة من كأس العالم 0:48 دقيقة مؤتمر صحفي رفيع قبل شهر من انطلاق المونديال 0:40 دقيقة ابتعاد سانيه عن بايرن لفترة غير محددة 2:53 دقيقة رسمياً دولة قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023