أكّد جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في لقاء خاص مع beIN SPORTS اليوم الخميس أن الجميع الآن بدأ يشعر بالمونديال مع بداية العد التنازلي مضيفاً أن ما فعلته دولة قطر وما تفعله حاليا في التحضير للمونديال رائع جدا ويستحقون التحية على ذلك.

وأضاف إنفانتينو: "نحن نعمل بجد وبجهد سوياً من أجل أن تكون الاحتفالية في كأس العالم استثنائية".

وتابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الوصول إلى القرعة يعني أن الأمور الجدية بدأت ولم يتبقى الكثير لانطلاق أهم حدث، مضيفاً " قرعة كأس العالم مهمة جدا جدا وهي مرحلة هامة من أجل معرفة مسار المونديال. المنتخبات المتواجدة هنا سعيدة جدا بالتأهل عكس الأخرى".

وختم إنفانتيو قائلاً: "أجواء وحماس كأس العالم انطلقت هنا في قطر ومن يتواجد هنا يشعر بذلك حقا".