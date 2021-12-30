إنفانتينو: "أسرة كرة القدم تتطلع بشوق إلى مونديال قطر" من قبل beIN SPORTS December 30, 2021 21:42 0:30 دقيقة أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو أن كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكون عنواناً للتضامن والحوار. تقارير إخبارية جاني إنفانتينو كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 4:13 دقيقة مانشستر يونايتد يحقق فوزاً مستحقاً على بيرنلي 0:30 دقيقة إنفانتينو يتحدّث عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ 1:03 دقيقة أم صلال يحقق الفوز على العربي 0:34 دقيقة فلامينغو البرازيلي يتعاقد مع المدرب باولو سوزا 0:38 دقيقة إجراءات جديدة لحضور الجماهير في إسبانيا 0:38 دقيقة أشرف حكيمي ينضم لمعسكر أسود الأطلس 0:41 دقيقة تقارير: الزلزولي يختار اللعب للمنتخب الإسباني 0:46 دقيقة الكبير يعلن تشكيلة "نسور قرطاج" لكأس أمم إفريقيا 0:45 دقيقة الأهلي المصري يعلن تجديد عقد مدافعه التونسي معلول 0:45 دقيقة بلماضي يؤكد سعي "الخضر" للدفاع عن لقب الـ"كان"