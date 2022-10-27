إعلان القائمة الأولية للمنتخب المكسيكي المشارك في كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS October 27, 2022 15:10 1:08 دقيقة أعلن مدرب المنتخب المكسيكي خيراردو مارتينو القائمة الأولية للاعبين الذي سيشاركون في كأس العالم FIFA قطر 2022™والتي ضمت واحد وثلاثين لاعبا سيتم تقليصها إلى ستة وعشرين. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:46 دقيقة سامورا: كأس العالم FIFA قطر 2022™ستكون فريدة 1:08 دقيقة مدرب المنتخب المكسيكي يعلن القائمة الأولية 0:41 دقيقة قمّة مرتقبة بين فيورنتينا وإسطنبول باشاكشهير 0:27 دقيقة صدام مرتقب بين آيندهوفن وآرسنال 2:52 دقيقة كريستيانو رونالدو ضمن تشكيلة الـ"يونايتد" 0:49 دقيقة الكاف يحدد موعد الكشف عن مستضيف أمم إفريقيا 2025 1:37 دقيقة روما مُطالبٌ بالفوز في فنلندا 2:46 دقيقة متاعب ليكرز مستمرة ويانيس يتخطى حاجز الأربعين 1:06 دقيقة إنزاغي يثمّن إنجاز إنتر 1:06 دقيقة ماذا قال كلوب بعد التأهل إلى ثمن النهائي ؟