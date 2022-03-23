ويأتي الكشف عن بطاقة المشجع المعروفة باسم (هَيّا)، بعد استخدامها للمرة الأولى في نهائي كأس أمير دولة قطر العام الماضي، ثم استخدمت مرة ً أخرى في الجزء الأول من بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ التي أقيمت نهاية العام الماضي، ونجحت بشكل ٍلافت خلال تلك الفترة في تسهيلِ عملياتِ التنقل ودخول الملاعب بالنسبةِ للمشجعين.

