إطلاق بوابة قطر الإعلامية لتغطية فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS September 2, 2022 15:57 0:59 دقيقة أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن تدشين بوابة قطر الإعلامية وهي منصة رقمية جديدة تعنى بالتغطية الإعلامية الشاملة للمونديال والأحداث المرافقة له. تقارير إخبارية اللجنة العليا للمشاريع والإرث كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:58 دقيقة حضور قوي لأندية لندن في سوق الانتقالات 2:39 دقيقة الصحافة الإيطالية تثني على ميركاتو نابولي وروما 3:32 دقيقة نشاط لافت للأندية الفرنسية في الميركاتو 0:54 دقيقة رحلات إضافية للخطوط الجوية الكويتية خلال المونديال 0:59 دقيقة إطلاق بوابة قطر الإعلامية لتغطية فعاليات المونديال 0:33 دقيقة تذاكر إضافية لمباراة كأس سوبر لوسيل 0:54 دقيقة تونس تواجه البرازيل في الـ"بارك دي برانس" 2:05 دقيقة الجولة الخامسة تنطلق بقمة دورتموند وضيفه هوفنهايم 0:58 دقيقة كأس آسيا 2023: أستراليا تسحب ملف ترشيحها 5:26 دقيقة نادال يتجاوز البداية الصعبة ويمر من فونييني