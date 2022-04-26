وكان بوفال قد تعرّض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في الدقيقة العاشرة ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري واضطر إلى مغادرة المباراة.

و كان بوفال من أبرز عناصر المنتخب المغربي في كأس إفريقيا الأخيرة بالكاميرون و من اللاعبين الموهوبين المعوّل عليهم في كاس العالم المقبلة في قطر.

وأعلن أنجيه في بيان رسمي أنّ بوفال يحتاج لعملية جراحية ولن يكون متاحاً حتى نهاية الموسم.



وأكد النادي أنّ لاعب الوسط الهجومي سيخضع لعملية جراحية صباح الأربعاء، من دون أن يحدد المدة المتوقعة لهذا الغياب، في حين كتب بوفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي "للأسف سأبقى بعيداً لفترة من الوقت، لكنني سأعود أقوى، كما فعلت دائماً".