إشادة سعودية باستعدادت قطر لاستضافة كأس العالم October 13, 2022 21:40 1:03 دقيقة أشاد عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة العربية السعودية باستعدادت قطر لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™ وذلك خلال زيارتِه لاستاد البيت في مدينة الخور والذي سيَستَضِيف المباراة الافتتاحية. تقارير إخبارية استاد البيت كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 2:05 دقيقة مورينيو: "النقطة أمام بيتيس أبقتنا على قيد الحياة" 4:03 دقيقة ريال سوسييداد يضمن العبور إلى الأدوار الإقصائية 3:56 دقيقة وست هام يتخطى دور المجموعات 4:36 دقيقة "يونايتد" يتنزع فوزًا ثمينًا من ضيفه أومونويا 1:03 دقيقة إشادة سعودية باستعدادت قطر لاستضافة كأس العالم 0:46 دقيقة فرايبورغ ينتصر بنتيجة عريضة على نانت 4:55 دقيقة فيورنتينا يواصل ملاحقة إسطنبول باشاكشيهير 1:09 دقيقة فنربهتشه يعبر دور المجموعات من الدوري الأوروبي 2:49 دقيقة آرسنال يتخطّى بودو/غليمت ويواصل نتائجه الإيجابية 3:07 دقيقة تعادل ريال بيتيس وروما ضمن الدوري الأوروبي