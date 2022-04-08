أوين يثق بقدرة إنكلترا على حصد لقب كبير من قبل beIN SPORTS April 8, 2022 10:27 0:59 دقيقة قال نجم ليفربول والمنتخب الإنكليزي السابق "مايكل أوين" إنّ منتخب الأسود الثلاثة يقترب من تحقيق إنجاز دولي، خاصة بعدما حصد المركز الرابع في مونديال روسيا وكان قريباً من التتويج بكأس أوروبا الماضية. مقابلات مايكل أوين منتخب إنكلترا كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة أوين يثق بقدرة إنكلترا على حصد لقب كبير 1:05 دقيقة لوبيتيغي: "مواجهة غرناطة ستكون صعبة" 0:57 دقيقة السد يحترم ناساف ومدرب الأخير يرى اللقاء صعباً 1:05 دقيقة برونو فيرنانديش في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:10 دقيقة النقاط الثلاث هدف مشترك لمدربي الوحدات والفيصلي 4:09 دقيقة التعاون يفوز على الدحيل 0:21 دقيقة شباب الأهلي دبي يتعادل مع أهال 0:38 دقيقة مرسيليا يتجاوز عقبة باوك سالونيكا ذهاباً 3:30 دقيقة ليون يكتفي بالتعادل مع وست هام "المنقوص" 0:35 دقيقة بودو/غليمت ينتصر على روما