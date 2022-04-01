"أنتم في موقع الحدث" من قبل beIN SPORTS April 1, 2022 12:52 2:20 دقيقة إنها قطر.. وفيها بدأت دقات القلوب تتسارع بانتظار الكشف عن مجموعات مونديالها حيث الحدث الذي يترقبه الجميع. تقارير إخبارية مونديال قطر كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة وزير الرياضة السعودي: جميع منتخبات المونديال قوية 1:05 دقيقة قرعة كأس العالم في بث مباشر 1:22 دقيقة كاكا يعتبر البرازيل من أقوى المرشحين للظفر باللقب 0:53 دقيقة beIN SPORTS | عالم واحد موطن واحد 2:20 دقيقة "أنتم في موقع الحدث" 2:48 دقيقة مشورا تحضيري حافل للأدعم استعداداً لمشاركة تاريخية 1:50 دقيقة سانشيز: "تحضيرات الأدعم متواصلة لكأس العالم" 0:51 دقيقة رونار مدرب السعودية يرغب بمواجهة فرنسا 1:10 دقيقة دوسايي: "الجميع ينتظر بفارغ الصبر نتائج القرعة" 0:32 دقيقة قرعة مونديال قطر ستكون التجربة الأولى لإنريكي