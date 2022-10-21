أراوخو ضمن القائمة الموسعة لمنتخب أوروغواي من قبل beIN SPORTS October 21, 2022 18:21 0:44 دقيقة شهدت اللائحة الموّسعة الأوّليّة لتشكيلة منتخب أوروغواي الخاصّة بكأس العالم FIFA قطر 2022™ حضوراً مفاجئاً لمدافع برشلونة المصاب رونـالد أراوخو. تقارير إخبارية أوروغواي رونالد أراوخو كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة الشارقة يتوج بلقب كأس الإمارات 0:47 دقيقة ناشئات نيجيريا يصعدن إلى نصف نهائي المونديال 0:44 دقيقة أراوخو ضمن القائمة الموسعة لمنتخب أوروغواي 0:50 دقيقة بيولي يؤكد غياب مينيون حتى بداية العام المقبل 1:00 دقيقة إيقاف سيمونا هاليب مؤقتاً بسبب المنشطات 0:31 دقيقة مباراة قوية بين ماينز وكولن 3:13 دقيقة السيب يأمل حصد اللقب من أرض كوالالمبور سيتي 0:38 دقيقة نوير يغيب عن بايرن ميونيخ أمام هوفنهايم 1:27 دقيقة تن هاغ يؤكد رفض رونالدو اللعب كبديل أمام توتنهام 0:39 دقيقة الكشف عن قائمة هولندا الأولية للتواجد في قطر 2022™