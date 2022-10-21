أجواء احتفالية في مطار حمد الدولي من قبل beIN SPORTS October 21, 2022 12:39 1:53 دقيقة في سياق الاحتفال باقتراب أكبر حدث كروي في المعمورة، كان مطار حمد الدولي مسرحاً لتظاهرة تفاعلية مع الجماهير والمسافرين. تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 1:53 دقيقة أجواء احتفالية في مطار حمد الدولي 2:58 دقيقة باريس سان جيرمان لمتابعة تألقه في الدوري الفرنسي 0:28 دقيقة تشافي: "أتمنى الأفضل للبلد الذي منحني كل شيء" 1:01 دقيقة ستيفن جيرارد يغادر رسمياً أستون فيلا 2:12 دقيقة تشلسي يفوز على باريس سان جيرمان 0:45 دقيقة رونالدو بعد استبعاده عن لقاء تشلسي: سأستمر بالعمل 3:43 دقيقة برشلونة يصالح جماهيره بفوز مهم على فياريال 1:15 دقيقة ماتيوس يشيد بالمنتخب الألماني وبمدربه فليك 1:19 دقيقة كاكا: "كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكونُ مميزة" 0:27 دقيقة آرسنال يضمن مقعداً في الأدوار الإقصائية