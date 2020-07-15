أبو تريكة: كأس العالم FIFA قطر 2022™ بلغت مرحلة "تفاصيل التفاصيل" من قبل beIN SPORTS July 15, 2020 19:31 1:32 دقيقة قال نجم كرة القدم المصرية السابق ومحلل قنوات beIN SPORTS محمد أبو تريكة إن كأس العالم FIFA قطر 2022™ بلغت مرحلة تفاصيل التفاصيل وذلك إثر الإعلان عن جدول مواعيد مباريات المونديال العربي المنتظر. مونديال قطر 2022 محمد أبو تريكة كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:22 دقيقة سيتي يهزم بورنموث ويواصل الثبات 0:31 دقيقة مباراة ليفربول (1) وأرسنال (2) - التغطية الخاصة 1:23 دقيقة خلفان: قطر وعدت فأوفت .. وهو مونديال العرب جميعاً⠀ 1:32 دقيقة أبو تريكة: مونديال قطر بلغ مرحلة "تفاصيل التفاصيل" 2:26 دقيقة الذوادي يتحدّث عن أهمية الكشف عن جدول المباريات 3:56 دقيقة النعمة:مونديال قطرسيوفر متوسط ساعات أكثر من الراحة 2:05 دقيقة الخاطر: تجربة استثنائية تنتظر مشجعي كرة القدم 3:21 دقيقة الكشف عن جدول مواعيد مباريات مونديال قطر 2022 16:31 دقيقة سيتيين: "اللقب لم يحسم بعد وسنصارع حتى النهاية" 0:43 دقيقة ويست بروميتش ألبيون يحافظ على مركزه الثاني