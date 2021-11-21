أبو تريكة: قطر أثبتت أنّ الحلم يمكن أن يصبح حقيقة من قبل beIN SPORTS November 21, 2021 17:51 2:33 دقيقة أشاد النجم المصري محمد أبو تريكة بالجهود التي بذلتها قطر في السنوات الماضية من أجل ظهور كأس العالم FIFA قطر 2022™ بأبهى صورة. مقابلات محمد أبو تريكة كأس العالم FIFA قطر 2022™ الطريق إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 2:52 دقيقة فخرٌ وحماسٌ قطري بقرب انطلاق كأس العالم 2:33 دقيقة أبو تريكة: قطر أثبتت أنّ الحلم يمكن أن يصبح حقيقة 5:17 دقيقة ريال مدريد يهزم غرناطة ويعتلي الصدارة 4:40 دقيقة قطر وملاعب كأس العالم - ماذا تريد أن تعرف؟ 4:52 دقيقة مانشستر سيتي يجهز على إيفرتون بثلاثية 1:14 دقيقة إرجاع فيرستابن خمسة مراكز وسينطلق من السابع 1:14 دقيقة استعراض كروي بين سفراء المونديال ونجوم الفورمولا 1 3:38 دقيقة أهم ردود الأفعال عقب إقالة سولشار من تدريب يونايتد 0:37 دقيقة بعد عام من الآن..ضربة البداية 2:46 دقيقة تغطية استثنائية تنطلق قبل عام على بداية المونديال