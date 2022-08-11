أبرز ردود الأفعال بعد تقديم موعد انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS August 11, 2022 22:58 9:30 دقيقة تعرّف على أبرز ردود الأفعال بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم الخميس تقديم موعد انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ بيوم واحد. مقابلات تقارير إخبارية كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:28 دقيقة 100 يوم على انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™ 9:30 دقيقة تقديم موعد انطلاق مونديال قطر: أبرز ردود الأفعال 1:35 دقيقة فيفا يعلن تقديم موعد انطلاق مونديال قطر بيوم واحد 5:02 دقيقة العربي يهزم الريان على استاد لوسيل المونديالي 0:51 دقيقة ماذا قال عمر السومة بعد مواجهة الريان ؟ 0:24 دقيقة التعادل يحسم مواجهة الدحيل والأهلي 1:12 دقيقة التونسي يوسف المساكني يدخل التاريخ 0:31 دقيقة مبابي يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان 1:39 دقيقة مونديال قطر: المباريات التي سيستضيفها استاد لوسيل 4:42 دقيقة كل ما تريد معرفته عن استاد لوسيل