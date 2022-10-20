آمال الأرجنتينيين معقودة على فوز منتخبهم بكأس العالم من قبل beIN SPORTS October 20, 2022 19:03 2:32 دقيقة يعقد المشجعون الأرجنتينيون آمالهم على منتخب بلادهم للذهاب بعيداً في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ والتتويج باللقب الغالي للمرة الثالثة في تاريخهم بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي. تقارير إخبارية منتخب الأرجنتين كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 4:31 دقيقة فيرنانديز يتحدث عن جاهزية الديوك لكأس العالم 3:34 دقيقة استعدادات التحكيم القطري لمونديال قطر 2:32 دقيقة آمال الأرجنتينيين معقودة على فوز منتخبهم باللقب 0:37 دقيقة فينغر متحمس جداً لكأس العالم FIFA قطر 2022™ 3:27 دقيقة السهلاوي يتحدّث عن جاهزية المنتخب السعودي 2:13 دقيقة استوديو beIN SPORTS من كورنيش الدوحة 1:21 دقيقة باتيستوتا: "النسخة المقبلة ستكون الأفضل" 0:46 دقيقة منتخب السعودية يواصل تحضيراته لبطولة قطر 2022™ 0:54 دقيقة خوليت: قطر 2022™ سيحظى بأداءٍ فني جيد من اللاعبين 3:37 دقيقة كاكا يقود تشكيلة beIN SPORTS لتغطية "قطر 2022™"