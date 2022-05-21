آخر استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم من قبل beIN SPORTS May 21, 2022 11:53 4:59 دقيقة ستة أشهر فقط تفصلنا عن انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™ فما هي استعدادات الدولة المضيفة للحدث العالمي الأبرز على مستوى كرة القدم؟ مقابلات كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة نهائي مرتقب بين برشلونة وليون 1:41 دقيقة أبو شقير: قطر متميزة بتنظيم المنافسات الرياضية 1:49 دقيقة بيكهام: نسخة قطر من كأس العالم ستكون مميزة وفريدة 1:56 دقيقة السليمي: متأكد من نجاح قطر في تنظيم المونديال 12:46 دقيقة حديث مع خالد المولوي رئيس تجربة مونديال قطر 6:52 دقيقة خالد السويدي يتحدث عن جولة كأس العالم الأخيرة 4:59 دقيقة آخر استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 1:39 دقيقة حاتم الطرابلسي يتوقع بطولة استثنائية 1:53 دقيقة هيثم فاروق متحمس لقرب انطلاق مونديال قطر 1:15 دقيقة توتنهام كان يعاني من حالات مرض على مستوى المعدة