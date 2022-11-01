يويا وهاراغوتشي يغيبان عن قائمة المنتخب الياباني لكأس العالم FIFA قطر 2022™

من قبل beIN SPORTS November 1, 2022 09:33 أوساكو يويا وهاراغوتشي غينكي أبرز الغائبين عن قائمة اليابان النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ والتي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي في طوكيو.