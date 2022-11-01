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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

يويا وهاراغوتشي يغيبان عن قائمة المنتخب الياباني لكأس العالم FIFA قطر 2022™

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أوساكو يويا وهاراغوتشي غينكي أبرز الغائبين عن قائمة اليابان النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ والتي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي في طوكيو.

Reuters
منتخب اليابان كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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