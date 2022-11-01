يويا وهاراغوتشي يغيبان عن قائمة المنتخب الياباني لكأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS November 1, 2022 09:33 أوساكو يويا وهاراغوتشي غينكي أبرز الغائبين عن قائمة اليابان النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022™ والتي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي في طوكيو. Reuters منتخب اليابان كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي السابق بوغبا يغيب رسمياً عن كأس العال اقرأ التالي - آخر الأحداث November 1, 2022 09:33 الإعلان عن قائمة اليابان لـ"قطر 2022™" October 31, 2022 17:38 بوغبا يغيب رسمياً عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ October 31, 2022 17:17 الكشف عن الفعاليات الثقافية والترفيهية في مشيرب October 31, 2022 17:08 متطوعو قطر 2022™ يستكملون تدريباتهم للبطولة October 31, 2022 15:52 داليتش يعلن قائمة أولية للمنتخب الكرواتي October 31, 2022 13:34 تقارير: غوتزه يقترب من العودة إلى المنتخب الألماني October 31, 2022 13:17 شكوك حول لحاق لوسيلسو بكأس العالم بسبب الإصابة October 30, 2022 19:48 تعادل السعودية وهندوراس ودياً October 30, 2022 13:06 الجماهير العربية تطلق حملة إلكترونية دعماً لقطر October 29, 2022 16:04 منتخب السعودية يلاقي هندوراس ودياً الأحد في أبوظبي