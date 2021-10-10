نيمار يعتقد أن كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستكون الأخير له على الأرجح

وجاء كلام نيمار (29 عامًا) لمنصة "دازن" للبث التدفقي وقال: "أعتقد أنّ مونديال 2022 سيكون الاخير لي".



وأضاف المهاجم الذي سجل 69 هدفاً في 113 مباراة دولية في صفوف السيليساو: "أراها (كأس العالم 2022) الأخيرة لي لأنني لا أدري ما إذا كنت قويًا ذهنيًا لمواصلة إدارة حياتي كلاعب كرة قدم بعد ذلك، وبالتالي سأبذل قصارى جهدي لكي ينتهي المشوار بأفضل طريقة ممكنة والفوز بكأس العالم مع البرازيل لأن ذلك هو حلمي الأقصى منذ أن كنت صغيرًا".



وكان نيمار شارك في كأس العالم للمرة الأولى في النسخة التي استضافتها بلاده عام 2014 وخسر فريقه في الدور نصف النهائي أمام ألمانيا 1-7، علمًا أنه غاب عن تلك المباراة بداعي إصابة خطيرة في ظهره تعرّض لها في ربع النهائي ضد كولومبيا.

ثم شارك في مونديال روسيا 2018 وخرج منتخب بلاده في ربع النهائي بالخسارة أمام بلجيكا 1-2.



ويتضمن سجل نيمار في صفوف المنتخب البرازيلي فوزه بكأس القارات عام 2013.



ولم يكن نيمار ضمن تشكيلة البرازيل التي توّجت بطلة لكوبا أميركا عام 2019 بداعي الإصابة، ثم خسر نهائي نسخة العام الحالي من البطولة القارية أمام الأرجنتين صفر-1 في المباراة النهائية.