"منظمون": قطر تكشف الجمعة عن تعويذة "مميزة ومختلفة



وقال الجمال عشية سحب القرعة الرسمية للمونديال: "غداً سنعلن عن التعويذة الخاصة ببطولة كأس العالم، فكل دولة لديها تميّزها الخاص خلال استضافة البطولات بإعلان تعويذة تنتمي للدولة وللتراث والثقافة".

أضاف مدير عام اللجنة المنظمة أنّ: "تعويذتنا ستكون مميزة ومختلفة عن جميع التعويذات السابقة".

ورداً على سؤال عن التفاصيل الخاصة بالتعويذة، اكتفى الجمال بالقول: "ستكون شيئاً مميزاً ومختلفاً، وكلّ شخص سيرى التعويذة بنظرة مختلفة عن الآخر".

وأشار الجمال أيضاً إلى حفل القرعة المقرر الجمعة في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض: "سيشهد العديد من المفاجآت، وسينقل عملية سحب القرعة إلى مستوى آخر عن الحفلات السابقة".

وأكد الجمال أنّ الجميع يتطلع بشغف إلى القرعة كونها تمثل المحطة الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم، واصفاً إياها بالحدث الأهم قبل انطلاق المونديال في 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.