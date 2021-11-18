منتدى افتراضي للقطاع اللوجستي في الدوحة



استضافت شركة الخليج للمخازن (GWC)، مزوّد الخدمات اللوجستية للدولة المضيفة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، منتدى افتراضي يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، بمشاركة خبراء في القطاع اللوجستي الذين شاركوا آراءهم حول حجم العمليات اللوجستية التي تتم وراء الكواليس استعداداً لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، مع تسليط الضوء على التحضيرات لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022TM التي من شأنها أن تؤسس لمعايير جديدة ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم بأسره.

افتتح السيد خوسيه دوما، رئيس لوجستيات الأحداث في الاتحاد الولي لكرة القدم الفيفا (FIFA)، الكلمة الرئيسية حول "اللوجستيات جزء من كل حدث"، وقال في هذه المناسبة: "لا شك أن هذا هو الوقت الأمثل للتحدث عن الخدمات اللوجستية، فبعد عام واحد، ستنطلق فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وسنكون محطّ جميع الأنظار نظراً لضخامة هذا الحدث الذي سيستقطب 3.6 مليار من جمهور المشاهدين و1.2 مليون متفرج، وسيكون الحدث الأول في التاريخ الذي يقام في العالم العربي والإسلامي".

واصل خوسيه التحدّث بشكل مفصل أكثر عن الجوانب التي نادراً ما يفكر فيها المشاهدون، مثل آلاف حقائب اللاعبين التي يتم نقلها، وكرات القدم المطلوبة في الموقع، وحتى الاختلافات بين الدول عندما يتعلق الأمر بتخزين الميداليات الأولمبية، وكيف تتطلب كل حركة بسيطة الكثير من التخطيط والأمور اللوجستية.

واختتم حديثه بمناقشة التحول المحلي الإيجابي الذي شهدته الدولة نتيجة لاستضافة الأحداث الضخمة، مثل تطوّر البنية التحتية في موطنه نتيجة الألعاب الأولمبية. كما أشار إلى أن الأحداث الكبرى تُظهر للعالم قدرة وكفاءة الدولة، والتي بدورها تشكل أداة قوية لجذب الاستثمار.

بعد ذلك العرض، انضم السيد دوما إلى السيدة كريستين دي بروين، نائب الرئيس الأول لإدارة مبيعات الشحن وتخطيط الشبكات في الخطوط الجوية القطرية، والسيد مارك نوفاك، مساعد مدير الخدمات اللوجستية للفعاليات في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والسيد كريستوفر نلسون، مدير العمليات الإقليمي في الشرق الأوسط لشركة كوكا كولا، والسيد ماثيو فيلبس، المدير العام في GWC، لمناقشة التحديات والنجاحات التي واجهوها بصفتهم قادة في القطاع اللوجستي، والتي بدورها كانت العامل الأساسي في إنتاج الأحداث الكبرى.

حول الخدمات اللوجستية وراء الأحداث، علّق السيد مارك نوفاك على هذا الموضوع قائلاً: "لقد أمضينا أكثر من عامين في العمل مع الهيئات المحلية حول كيفية تبسيط الإجراءات، والشراكة مع الـFIFA وعدد من الجهات المعنية لتحديد متطلباتهم وتحديد الأمور التي يسمح بها القانون، وتحديد الثغرات".

وقد نتج عن هذا العمل الجاد نظاماً مفصّلاً حسب الطلب يمكن استخدامه لسنوات قادمة، حتى بعد انتهاء بطولة كأس العالم، من شأنه أن يبسّط إجراءات التصريح الجمركي ويدمجها تحت مظلة واحدة.



وفي حديثه عن التحديات التي واجهتها GWC والتي ستواجهها، أوضح ماثيو فيلبس، "إن التحدي الرئيسي هو الازدحام. نحن نتحدّث عن 1.2 مليون شخص قادمين إلى قطر. وإنّما، نظراً لخبرة GWC الواسعة في تنظيم الفعاليات منذ العام 2010، قمنا ببناء عملياتنا بشكل تدريجي لتتوافق مع هذا التصعيد القادم الذي ستشهده البلاد. إن التحدي الهائل هنا ليس فقط استيعاب الأشخاص لفترة قصيرة من الزمن، ولكن خلال فترة زمنية مزدحمة للغاية، لذا فإن العمل مع السلطات للقيام بذلك مهم جداً بالنسبة لنا. إنه تحد لوجستي كبير".

أما من جهتها، فقد شاركت كريستين دي بروين، نجاحاتهم حيث قالت، "بعد الإغلاق، قمنا بتكييف عملياتنا بسرعة من أجل الاستمرار في الطيران، وأعتقد أن خلال العامين الماضيين أظهرنا إصرارنا على الاستمرار والمضي قدماً. نحن دائماً ما نشدد على أن الخطوط الجوية القطرية لا تعرف أي حدود، فقد واصلنا رحلاتنا والآن نسافر إلى 140 وجهة. لذلك، الترابط بين شبكاتنا هو مصدر قوتنا في جميع التحديات التي واجهتنا".

بالإضافة إلى ذلك، واصلت اللجنة مناقشة المفاهيم عن المنطقة، وعرضت بالتفصيل مزايا هذه المنطقة مشيدة بها كمكان رائع للعمل، كما ناقشت كيف تعد قطر على وجه الخصوص مكانًا رائعًا لاستضافة الأحداث بالنظر إلى ما تتمتع هذه الدولة من كرم في الضيافة.

كما سلطت المحادثة الضوء على الرقمنة، وسلسلة الكتل، وبوابات توصيل السلع من المورّدين ودورها المتنامي في حركة السلع.

أما جلسة النقاش الثانية، فضمّت السيدة ليلى الجفيري، نائب رئيس تطوير الأعمال في مركز قطر للمال، والسيد بدر المعضادي، رئيس ترويج الاستثمار في هيئة المناطق الحرة قطر، ولوري بكوارت، رئيس قسم التجزئة والحيازات الخاصة في جوجل كلاود، والسيد حمدان ميرتشانت، مدير إدارة الابتكار وتكنولوجيا المعلومات في GWC، الذين تحدّثوا عن التحوّل في القطاعات وكيف أصبحت المنطقة أداة جذب للاستثمارات.

قال السيد بدر المعضادي: “إن استضافة مثل هذه الأحداث الكبيرة من شأنها أن تظهر للعالم الإمكانات والبنية التحتية التي نمتلكها، ولكي تنجح مثل هذه الأحداث، ينبغي أن يكون لدينا المؤسسات المناسبة لدعمها. من جانبنا في هيئة المناطق الحرة، نسعى أن نكون جزءً من هذا النجاح".

تحدث حمدان ميرشانت بمزيد من التفصيل عن البنية التحتية التكنولوجية في قطر، حيث قال: " كنا دائماً نعمل نحو تطبيق التطورات، ولكن بسبب هذا الحدث الضخم القادم، أصبحنا نعمل بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعاً. الآن هو الوقت الأمثل للاستثمار في التكنولوجيا، والعقارات، والعمليات، ومساعدة البلاد على التقدّم للأمام".

بالنظر إلى دور التكنولوجيا في المنطقة، أوضحت لوري بيكوارت، "نحن نريد توظيف التكنولوجيا في بناء الأدوات، أي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، ومحاولة المساعدة في مواجهة تلك التحديات. إن أحد الأقسام الأساسية التي نحاول فعلاً المساعدة بها وحل تلك التحديات هو الأتمتة. فبهدف التحوّل إلى النظام الآلي، تظهر الحاجة إلى استراتيجية البيانات، وهنا يأتي دور قوقل (Google) وقوقل كلاود (Google Cloud) للمساعدة في تطبيق ذلك في المنطقة".

كما تم مناقشة اللجنة دور الشركات الصغيرة وكيف تتطلب التجارة الإلكترونية من الشركات إعطاء الأولوية للبيانات والقرارات المستندة إلى البيانات.

تبعت الجلسات النقاشية ورشتي عمل، تم التركيز في الأولى على دور GWC في تنفيذ المتطلبات اللوجستية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ من خلال وضع خطط واسعة النطاق، بقيادة السيد سيّد معاذ، رئيس تطوير الأعمال في GWC، حيث أوضح استعداد GWC لتزويد الحلول الشاملة من الباب إلى الباب، وكيف حظيت بامتياز المشاركة في الأحداث الضخمة في البلاد لأكثر من 15 عاماً، حيث يعود تاريخها بدءاً من الألعاب الآسيوية في عام 2006 في الدوحة.

كما استعرض السيد مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء في ورشة العمل الثانية إرث الاستدامة الذي سيخلّفه كأس العالم والخطط الواسعة التي تضعها الدولة للتأكد من معادلة بطولة كأس العالم من انبعاثات الكربون، وكيف ستعمل دولة قطر على تعزيز الممارسات المستدامة بعد ذلك.

تولّت السيدة إيميلي أنجوين، المذيعة الأولى لقناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية، إدارة جلسات النقاش.