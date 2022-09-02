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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

منتخب بلجيكا يواجه منتخب مصر ودياً استعداداً لكأس العالم FIFA قطر 2022™

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أعلن المنتخب البلجيكي لكرة القدم عن إجراء مباراة ودية مع نظيره المصري في الكويت بتاريخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر استعداداً لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

وأوقعت القرعة الخاصة بكأس العالم 2022 في قطر؛ منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة إلى جانب المغرب وكرواتيا، وكندا.

وستكون المباراة الأولى لمنتخب الشياطين الحمر في المونديال ضد أسود الأطلس الساعة الواحدة ظهراً من يوم 23 نوفمبر على ستاد البيت.

 

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