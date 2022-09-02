منتخب بلجيكا يواجه منتخب مصر ودياً استعداداً لكأس العالم FIFA قطر 2022™

Our last game before the #WorldCup! 🇪🇬 #DEVILTIME



📅 Friday 18 November

🏟 Kuwait City

🕓 16:00 (BE) pic.twitter.com/lx1NyAgLhR — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 2, 2022

وأوقعت القرعة الخاصة بكأس العالم 2022 في قطر؛ منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة إلى جانب المغرب وكرواتيا، وكندا.

وستكون المباراة الأولى لمنتخب الشياطين الحمر في المونديال ضد أسود الأطلس الساعة الواحدة ظهراً من يوم 23 نوفمبر على ستاد البيت.