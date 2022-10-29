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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

منتخب السعودية يلاقي هندوراس ودياً الأحد في أبوظبي

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يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم الأحد مباراة ودية أمام هندوراس على ملعب آل نهيان بأبوظبي، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج اعداده لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

ويقيم الأخضر معسكراً إعدادياً في العاصمة الإماراتية تأهباً لمنافسات كأس العالم التي تنطلق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، خاض خلاله وديتين، فاز في الأولى على مقدونيا الشمالية 1-0 وتعادل في الثانية مع ألبانيا 1-1 .  


ويسعى الفرنسي هيرفيه رونار المدير الفني للأخضر، إلى منح اللاعبين الفرصة الكاملة للوقوف على مستوياتهم، وإيجاد التوليفة المناسبة التي سيعتمد عليها في المباريات الرسمية.

وكان رونار أشرك معظم اللاعبين في المباراتين السابقتين، وذلك بتشكيلتين، الأولى لستين دقيقة والثانية في آخر نصف ساعة.

وبعودة معظم اللاعبين المصابين، أصبحت صفوف الأخضر شبه مكتملة، لا ينقصها إلا سلطان الغنام وناصر الدوسري، إذ يواصلان برنامجهما في مستشفى أسبيتار بقطر وياسر الشهراني في الرياض، ومن المنتظر أن يكونوا في كامل جاهزيتهم خلال الأيام المقبلة.

وتلعب السعودية التي ستخوض غمار النهائيات للمرة السادسة في تاريخها، في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا. وحققت في مشاركتها الأولى عام 1994 أفضل نتيجة ببلوغها دور الـ16.

هيرفي رونار منتخب السعودية كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
السابق الأمين العام لمجلس التعاون لدو
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