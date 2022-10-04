English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

مدرب بلجيكا يفاجئ الجميع بتصريح حول مستوى هازار

من قبل

قال المدرب الإسباني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم روبرتو مارتينيز إنه يعتقد أن إيدن هازار لا يزال "واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم" في مركزه على الرغم من الدقائق القليلة التي يخوضها مع فريقه ريال مدريد بسبب إصاباته المتكررة.

AFP

وبدأ هازار مباراة واحدة فقط مع ريال مدريد هذا الموسم لكنه قاد منتخب بلاده في مباراتيه في دوري الأمم الأوروبية ضد ويلز وهولندا الشهر الماضي.

وأثارت الدقائق المحدودة التي يخوضها مع النادي الملكي جدلاً حول دوره في كأس العالم FIFA قطر 2022™ الشهر المقبل، لكن مارتينيز أصر على أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يظل عنصرًا أساسياً في تشكيلة "الشياطين الحمر".

وقال مارتينيز لقناة "آر تي بي إف" البلجيكية "هل ما زال إيدن هازار لاعباً مهماً للمنتخب الوطني؟ نعم، 100 بالمائة".

وأضاف "أعتقد أن خبرته، والطريقة التي يؤثر بها على الخصم، والطريقة التي لا يزال يراوغ بها اللاعبين، إنه يشكِّل تهديدًا حقيقيًا".

وتابع "بالنسبة لي، يعد هازار من بين الأفضل في العالم في مركزه، وحتى الوقت الحالي".

واحتلت بلجيكا المركز الثالث في مونديال 2018 في روسيا بعد خسارتها أمام فرنسا 0-1 في الدور نصف النهائي، وخرجت من ربع النهائي في كأس أوروبا على يد إيطاليا في غياب هازار المصاب والذي سجل سبعة أهداف فقط لريال مدريد منذ انضمامه إلى صفوفه قبل أكثر من ثلاث سنوات قادماً من تشلسي الإنكليزي.

وقال مارتينيز: "لا أحد يحاول أن يبتعد عن الواقع. لم يلعب إيدن باستمرار لفترة طويلة جدًا"، مضيفاً "هناك سؤال آخر، هل يمكنه اللعب لمدة 90 دقيقة، هل يمكنه أن يلعب سبع مباريات في فترة زمنية قصيرة؟ هذا شيء مختلف جداً ويمكن أن يتغير كثيراً في الأسابيع الخمسة المقبلة".

وأوقعت قرعة المونديال بلجيكا في المجموعة السادسة إلى جانب كندا والمغرب وكرواتيا وصيفة 2018.
 

روبرتو مارتينيز ريال مدريد إيدين هازار كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق معرض فنّي من تنظيم اللجنة الوط
اقرأ
معرض فنّي من تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
التالي
-

آخر الأحداث

>