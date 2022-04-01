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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

مدرب الأرجنتين سكالوني: لا يمكننا التذمر مما أسفرت عنه القرعة

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رأى مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني أنه كانت هناك إمكانية لوقوع فريقه في مجموعة أصعب بكثير، وبالتالي لا يمكنه "التذمر" من مواجهة المكسيك وبولندا والسعودية بموجب قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022™ التي سحبت الجمعة في الدوحة.

AFP

ويبدأ أبطال العالم مرتين (1978 و1986) مشوارهم في المجموعة الثالثة بمواجهة السعودية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر وقال سكالوني لقناة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية "لا يمكننا التذمر (من القرعة)، لكن لا يمكننا أن نكون سعداء أيضاً".

وحذر "نعتقد أنه بإمكاننا أن نخوض دور مجموعات جيد لكننا نكن الاحترام الكامل لهم جميعاً".

ويمكن أن تكون المكسيك الأصعب بالنسبة للأرجنتين التي تغلبت على منافستها في الدور ثمن النهائي خلال نسختي 2006 و2010. ومونديال 1930 بنتيجة 6-3.

وقال سكالوني الذي مثل الأرجنتين كلاعب في مونديال 2006 في ألمانيا حيث كانت مشاركته الوحيدة أمام المكسيك بالذات، إن "تاريخياً هم خصم صعب علينا. لعبوا مباراة رائعة ضدنا وفزنا في الوقت الإضافي. كانت مباراة صعبة للغاية. للمكسيك تاريخ في كأس العالم".

أما بالنسبة لبولندا، فهي "منتخب وطني جيد ويملك لاعبين جيدين ومعروفين"، فيما خاضت السعودية "تصفيات تأهيلية رائعة وربما قد لا تكون الأقوى في المجموعة، لكنها ستكون الفريق المضيف لأن أكبر ملعب يتسع لثمانين ألف متفرج وقد يكون مليئاً بالجماهير العربية".

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