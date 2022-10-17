كونتي يؤكد بأن إصابة ريتشارليسون لن تبعده عن المونديال

وقال كونتي الاثنين في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة ضد مانشستر يونايتد المقررة الأربعاء لدى سؤاله عما إذا كان مهاجمه البرازيلي سيغيب عن المونديال "كلا، بكل تأكيد، أستطيع أن أؤكد لكم بأنه لا يواجه أي خطر لعدم خوض المونديال".

لكن في المقابل، أكّد غياب ريتشارليسون عن مواجهة يونايتد بقوله "بطبيعة الحال لن يكون متواجداً".

وأصيب ريتشارليسون خلال مباراة توتنهام ضد فريقه السابق إيفرتون المنتقل منه نهاية الموسم الماضي في ربلة الساق ولم يكمل المباراة وقد شوهد يتكئ على عكازين وانهمرت الدموع من عينيه لدى اجرائه المقابلات الصحافية.

وبدا ريتشارليسون متشائماً حول قدرته بالمشاركة في كاس العالم المقررة من 20 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الاول/ديسمبر المقبل بقوله بعد الاصابة "من الصعب التكلّم لأنني قريب جداً من تحقيق حلمي (كأس العالم). سبق لي أن تعرضت لاصابة مماثلة، آمل بالشفاء بأسرع وقت ممكن. في المرة السابقة عندما كنت في صفوف إيفرتون غبت عن الملاعب لفترة شهرين".

وختم "يتعيّن علي أن أبقى متفائلاً في ذهني للتواجد في قطر".

وسيعلن مدرب البرازيل تيتي لائحته الرسمية المشاركة في النهائية في 7 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، علماً بان ريشارليسون شارك اساسيا في المباريات الاخيرة لمنتخب بلاده.

