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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

كونتي يؤكد بأن إصابة ريتشارليسون لن تبعده عن المونديال

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أكّد الايطالي أنتونيو كونتي مدرب توتنهام الانكليزي بأن مهاجمه البرازيلي ريتشارليسون الذي أصيب في ربلة الساق، لا يواجه "بكل تأكيد" أي خطر للغياب عن  كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وقال كونتي الاثنين في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة ضد مانشستر يونايتد المقررة الأربعاء لدى سؤاله عما إذا كان مهاجمه البرازيلي سيغيب عن المونديال "كلا، بكل تأكيد، أستطيع أن أؤكد لكم بأنه لا يواجه أي خطر لعدم خوض المونديال".

لكن في المقابل، أكّد غياب ريتشارليسون عن مواجهة يونايتد بقوله "بطبيعة الحال لن يكون متواجداً".

وأصيب ريتشارليسون خلال مباراة توتنهام ضد فريقه السابق إيفرتون المنتقل منه نهاية الموسم الماضي في ربلة الساق ولم يكمل المباراة وقد شوهد يتكئ على عكازين وانهمرت الدموع من عينيه لدى اجرائه المقابلات الصحافية.

وبدا ريتشارليسون متشائماً حول قدرته بالمشاركة في كاس العالم المقررة من 20 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الاول/ديسمبر المقبل بقوله بعد الاصابة "من الصعب التكلّم لأنني قريب جداً من تحقيق حلمي (كأس العالم). سبق لي أن تعرضت لاصابة مماثلة، آمل بالشفاء بأسرع وقت ممكن. في المرة السابقة عندما كنت في صفوف إيفرتون غبت عن الملاعب لفترة شهرين".

وختم "يتعيّن علي أن أبقى متفائلاً في ذهني للتواجد في قطر".

وسيعلن مدرب البرازيل تيتي لائحته الرسمية المشاركة في النهائية في 7 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، علماً بان ريشارليسون شارك اساسيا في المباريات الاخيرة لمنتخب بلاده.
 

توتنهام هوتسبير أنتونيو كونتي ريتشارليسون كأس العالم FIFA قطر 2022™
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