كندا تلاقي البحرين ودياً استعداداً لكأس العالم FIFA قطر 2022™

وتقام المباراة يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل قبل أن تلتقي كندا مع اليابان في دبي يوم 17 بالشهر ذاته.



وقال جون هيردمان مدرب كندا في بيان: "وافقت البحرين بلطف على استضافتنا، ما يوفر للفريق فرصة للتأقلم على أجواء الشرق الأوسط ولمنح دقائق لعب مهمة في مباراة ودية قوية لعدد من اللاعبين قبل اختيار التشكيلة النهائية في قطر".



وتنطلق النهائيات يوم 20 نوفمبر بمواجهة بين قطر والإكوادور في الافتتاح.

وتعود كندا إلى كأس العالم لأول مرة منذ 1986 وتبدأ مشوارها أمام بلجيكا يوم 23 ضمن مجموعة تضم أيضاً كرواتيا والمغرب.