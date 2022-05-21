كأس العالم FIFA قطر 2022™: رونالدو وميسي وبنزيمة أمام فرصة أخيرة لمعانقة المجد العالمي



وأمام هذا الثلاثي الثلاثيني ستة أشهر لكي يستعد لخوض غمار العرس العالمي الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط والمقرّر بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.

صحيح أن رونالدو وميسي لم يتركا أي مساحة لمنافسيهما في الأعوام الـ15 الأخيرة لمزاحمتهما على النجومية باحرازهما معاً 11 كرة ذهبية وتسعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، لكنهما لن يشعرا بأنهم كاملين إلا من خلال الفوز بكأس العالم.

كان ميسي الذي يحتفل بميلاده الخامس والثلاثين في 24 حزيران/يونيو، قاب قوسين أو أدنى من قيادة الأرجنتين الى لقبها العالمي الثالث قبل أن يسقط ورفاقه أمام الألمان صفر-1 بعد التمديد في نهائي مونديال 2014 على الأراضي البرازيلية.

وبعد فكّ عقدته بقميص بلاده باحرازه اللقب الأول من خلال فوزه الصيف الماضي بكوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية، يمني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة الإسباني السابق النفس بأن يكون التتويج الأول لبلاده على الإطلاق منذ 1993 مفتاحاً نحو إنهاء مسيرته الدولية بلقب عالمي يخلد به اسمه إلى جانب الراحل الأسطورة دييغو مارادونا.

في موسمه الباريسي الأول، لم يظهر ميسي بالمستوى الذي كان عليه مع برشلونة لاسيما على الصعيد التهديفي حيث سجل 6 أهداف، لكنه تألق كصانع ألعاب بتحقيقه 13 تمريرة حاسمة ساهمت في قيادة سان جيرمان إلى لقب الدوري المحلي.

لكن "بعد موسم للتأقلم، سنرى الأفضل من ليو" وفق ما وعد زميله الإسباني في نادي العاصمة الفرنسية الإسباني أندر هيريرا.

من المتوقع أن يكون المونديال القطري الأخير لميسي الذي قال في آذار/مارس إنّه بعد النهائيات "سأقوم بتقييم الكثير من الأشياء، سواء كانت جيدة أو سيئة. لنأمل أن تكون (الأمور) أفضل ما يمكن".



ليفاندوفسكي وسواريز في سوق الانتقالات

لا أحد يجرؤ أن يتحدث عن اعتزال رونالدو: "يسألونني نفس السؤال. الوحيد الذي سيقرر هو أنا ولا أحد سواي"، وفق ما رد ابن الـ37 عاماً في آذار/مارس الماضي.

ورغم الموسم الكارثي لفريقه الجديد-القديم مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي فشل حتى في الحصول على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قدّم رونالدو موسماً رائعاً آخر على الصعيد الشخصي بتسجيله 18 هدفاً في الدوري الممتاز.

وتعهد لاعب ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي سابقاً بأن يكون بجانب الفريق الموسم المقبل من أجل محاولة اخراجه من كبوته بقيادة المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ.

ومن المتوقع أن يكون أفضل لاعب في العالم خمس مرات الركيزة التهديفية لبلاده في دور المجموعات من مونديال قطر بمواجهة نجمين في الثلاثينات أيضاً بشخص الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (يحتفل في 8 تموز/يوليو بميلاده الثلاثين) والأوروغوياني لويس سواريز (35 عاماً) الذي سيكون هذا الصيف من الأسماء المطروحة في سوق الانتقالات بعد موسمين بقميص أتلتيكو مدريد الإسباني.

ولن يكون سواريز الاسم الكبير الوحيد المطروح في سوق الانتقالات الصيفية، بل هناك النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي اتخذ قرار الانفصال عن بايرن ميونيخ الألماني بعد ثمانية أعوام في صفوفه توج خلالها بجميع الألقاب الممكنة.

وبعد الخروج من دور المجموعات لثلاث مشاركات متتالية، تأمل بولندا ألا يتأثر ليفاندوفسكي الذي يحتفل بميلاده الرابع والثلاثين في 21 آب/أغسطس، بتغيير الوجهة وأن يبقى على نفس المستوى مع أي فريق ينضم إليه من أجل مساعدتها على بلوغ ثمن النهائي.

"اللقب الأغلى"

غاب عن تتويج فرنسا باللقب عام 2018 على الأراضي الروسية بسبب قضية الابتزاز المتعلقة بزميله السابق في "الديوك" ماتيو فالبوينا، لكن كريم بنزيمة الذي يحتفل بميلاده الخامس والثلاثين نهاية العام الحالي، سيكون الآن أمام فرصة التعويض في قطر 2022.

وسيحاول هداف ريال مدريد استغلال فرصته المونديالية الأخيرة على أكمل وجه، على غرار زميله في النادي الملكي الكرواتي لوكا مودريتش الذي يحتفل بميلاده السابع والثلاثين في أيلول/سبتمبر، أو حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير (36 عاماً) الذي قال: "بالنسبة لي، ليس هناك حدود في ما يتعلق بعامل العمر. لن أقول بأن الأمور انتهت لدى الوصول الى الأربعين عاماً".

بالنسبة لبنزيمة الذي تألق هذا الموسم بتسجيله 44 هدفاً في جميع المسابقات ليقود ريال إلى لقب الدوري ونهائي دوري الأبطال حيث يتواجه مع ليفربول الإنكليزي في 28 الشهر الحالي، فإنّ "كأس العالم هي اللقب الأغلى. أنت مجبر على وضع فرنسا في خانة المنتخبات المرشحة (للقب)" بحسب ما أفاد قناة "تي أف 1" الفرنسية في كانون الثاني/يناير.

هناك نجم آخر سيحاول الارتقاء إلى مستوى التوقعات بشخص كيفن دي بروين الذي لم ينجح حتى الآن في نقل نجاحاته مع فريقه مانشستر سيتي الإنكليزي إلى المنتخب البلجيكي.

لكن قبل ستة أشهر من النهائيات العالمية، ما زال هناك وقت أمام دي بروين وزملائه النجوم، على غرار الحارس تيبو كورتوا وإدين هازار، للحلم بتحقيق انجاز مع المنتخب الوطني في المونديال القطري.