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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

كأس العالم FIFA قطر 2022™ : الاتحاد الدولي لكرة القدم يطلق منصة إعادة بيع التذاكر

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أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة منصّة إعادة بيع تذاكر كأس العالم FIFA قطر 2022™.

beIN SPORTS

وبات بإمكان المشجعين الذي اشتروا تذاكرهم عبر المنصة الرسمية للفيفا عرض تلك التذاكر لإعادة بيعها عبر الدخول إلى المنصة المخصصة لإعادة البيع.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيكون بإمكان الجماهير الراغبة في شراء التذاكر المعاد بيعها عبر المنصة نفسها الدخول إلى الروابط الخاصة بتلك العملية، وفقا لشروط بيع التذاكر التي حدّدها الفيفا من قبل، حيث ستبقى منصة إعادة البيع متاحة حتى 16 أغسطس الجاري (الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت الدوحة، الحادية عشرة بتوقيت وسط أوروبا)، على أن يتم فتح نافذة أخرى لإعادة بيع التذاكر مع اقتراب موعد البطولة المرتقبة خلال فترة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.


 

كأس العالم FIFA قطر 2022™ كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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