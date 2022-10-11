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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

فيفا سيعوّض الأندية التي تحرر لاعبيها للمونديال

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الثلاثاء أنه سيوزع 209 ملايين دولار أميركي، إلى الأندية التي ستحرر لاعبيها من أجل المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وقالت الهيئة الدولية في بيان إن كل نادٍ سيستفيد من "حوالي 10 آلاف دولار أميركي عن كل يوم يبقى فيه أحد لاعبيه مع منتخبه الوطني في بطولة كأس العالم، بما في ذلك أيام التحضيرات الرسمية، وسيستفيد كل ناد لعب لصالحه اللاعب المشارك في آخر سنتين سابقتين لمونديال 2022 الذي يقام بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الاول/ديسمبر.

وقد سبق أن شهدت هذه المبادرة استفادة 416 ناديًا من 63 اتحادًا عضوًا من نفس المبلغ بعد مونديال روسيا 2018، وفق فيفا.

وأنشأ الاتحاد الدولي هذا النظام قبل نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، بعد اتفاقية مع رابطة الأندية الأوروبية التي تضم فرقها معظم اللاعبين المشاركين في المسابقات الدولية.
 

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