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الدوري الإسباني
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي

فتح باب المشاركة في برنامج المتطوعين لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

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الاتحاد الدولي لكرة القدم يفتح باب المشاركة في برنامج المتطوعين لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

beIN SPORTS

وسيشهد مونديال قطر 2022، مشاركة 20 ألف متطوعاً، يعملون في 45 جانباً تشغيلياً بالمواقع الرسمية وغير الرسمية للبطولة.

ومن أبرز المواقع التي سيعمل فيها المتطوعون، الإستادات ومراكز التدريب والمطارات ومناطق المشجعين والفنادق ومراكز وسائل النقل العام.
 

مونديال قطر 2022 كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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