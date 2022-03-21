فتح باب المشاركة في برنامج المتطوعين لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وسيشهد مونديال قطر 2022، مشاركة 20 ألف متطوعاً، يعملون في 45 جانباً تشغيلياً بالمواقع الرسمية وغير الرسمية للبطولة.

ومن أبرز المواقع التي سيعمل فيها المتطوعون، الإستادات ومراكز التدريب والمطارات ومناطق المشجعين والفنادق ومراكز وسائل النقل العام.

