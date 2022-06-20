غيغز يستقيل من منصبه مدربًا لويلز

واستُبعد غيغز من على رأس الجهاز الفني للمنتخب منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 منذ اتهامه بالاعتداء على صديقته السابقة.

وقد تم تأجيل محاكمته حتى آب/أغسطس، في كانون الثاني/يناير الفائت بسبب تراكم المحاكم، علمًا بأنه نفى هذه المزاعم.

منذ حينها، نجح روبرت بايج في قيادة ويلز إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 1958.

وقال غيغز (48 عامًا) في بيان "بعد الكثير من التفكير، أتنحى عن منصبي كمدرب للمنتخب الوطني للرجال في ويلز بأثر فوري".

وتابع "لقد كان شرفًا وامتيازًا لي الإشراف على منتخب بلدي، لكن من الصواب أن يستعد الاتحاد الويلزي لكرة القدم والجهاز الفني واللاعبون للبطولة بيقين ووضوح ودون تكهنات حول مصير مدربهم".

وأضاف الجناح السابق "لا أريد أن تتأثر استعدادات البلاد لكأس العالم أو تتزعزع أو تتعرض للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب استمرار الاهتمام بهذه القضية".

وتابع "أعتزم استئناف مسيرتي التدريبية في وقت لاحق وأتطلع إلى مشاهدة منتخبنا الوطني إلى جانبكم في المدرجات".